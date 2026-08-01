Google Chrome скоро будет обновляться без перезапуска

Сейчас между выходом исправления и установкой на устройство проходит время. Так, инженеры работают над технологией «динамической замены». Она позволяет обновлять отдельные части браузера на лету, не закрывая его целиком.

Как объясняет компания, это возможно благодаря тому, что Chrome состоит из множества независимых процессов.

Пока функция в разработке. Но уже сейчас компания тестирует некоторые элементы. Например, в версии Chrome 150 для Mac обновление установится само, если закрыты все вкладки, но сам браузер ещё работает на фоне.