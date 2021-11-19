Google Chrome сравнили по потреблению оперативной памяти с другими браузерами

Google Chrome сравнили по потреблению оперативной памяти с другими браузерамиРезультаты получились интересными
Пользователь BogdanKolodii для проверки уровня потребления RAM установил четыре веб-браузера: Google Chrome, Opera, «Яндекс.Браузер», Mozilla Firefox. В каждом из них он открывал сначала 5 вкладок, затем 15. Для Google Chrome автор сделал исключение и измерил количество использованной оперативной памяти с 25 открытыми вкладками. Также при этом все настройки в браузере были установлены «по умолчанию».
Как видно из таблицы, меньше всего памяти потребляет как раз-таки Google Chrome. Для автора это лучший браузер из всех по удобству и остальным параметрам.
Opera, как отмечает BogdanKolodii, - это самый медленный вариант. Что касается «Яндекс.Браузера», то он оснащён не самым удобным и понятным интерфейсом. А вот браузер Mozilla Firefox оказался крайне быстрым и удобным, однако оперативной памяти он использует много.