Google Chrome сравнили по потреблению оперативной памяти с другими браузерами

Как видно из таблицы, меньше всего памяти потребляет как раз-таки Google Chrome. Для автора это лучший браузер из всех по удобству и остальным параметрам.

Opera, как отмечает BogdanKolodii, - это самый медленный вариант. Что касается «Яндекс.Браузера», то он оснащён не самым удобным и понятным интерфейсом. А вот браузер Mozilla Firefox оказался крайне быстрым и удобным, однако оперативной памяти он использует много.