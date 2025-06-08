Google Chrome стал самым быстрым браузером по версии теста Speedometer 3

По словам разработчиков, благодаря ряду улучшений Chrome стал на 10% быстрее по сравнению с августом 2024 года.

Speedometer 3 — это тест, который оценивает, насколько хорошо браузер справляется с обычными задачами: загрузкой HTML, выполнением JavaScript, обработкой CSS и другими действиями. Чем выше результат — тем лучше работа браузера.

При этом Chrome часто критикуют за высокую нагрузку на систему, поэтому такой прогресс — палка о двух концах.