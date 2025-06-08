Google Chrome стал самым быстрым браузером по версии теста Speedometer 3

Опубликовано 08 июня 2025, 17:151 мин.
Google Chrome стал самым быстрым браузером по версии теста Speedometer 3Правда, людям это не понравилось
Google заявила, что браузер Chrome показал рекордную производительность в тесте Speedometer 3 — это делает его одним из самых быстрых браузеров в мире.
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По словам разработчиков, благодаря ряду улучшений Chrome стал на 10% быстрее по сравнению с августом 2024 года.
Speedometer 3 — это тест, который оценивает, насколько хорошо браузер справляется с обычными задачами: загрузкой HTML, выполнением JavaScript, обработкой CSS и другими действиями. Чем выше результат — тем лучше работа браузера.
При этом Chrome часто критикуют за высокую нагрузку на систему, поэтому такой прогресс — палка о двух концах.