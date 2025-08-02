Google дали 14 дней на изменение правил Play Store после победы Epic Games в суде

Что случилось

Суд в США обязал Google внести крупные изменения в магазин приложений Play Store — у компании есть всего 14 дней, чтобы выполнить это решение. Всё произошло после того, как Epic Games выиграла антимонопольный иск против Google.