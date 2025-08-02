Google дали 14 дней на изменение правил Play Store после победы Epic Games в суде

Опубликовано 02 августа 2025, 19:351 мин.
Google дали 14 дней на изменение правил Play Store после победы Epic Games в судеЧто случилось
Суд в США обязал Google внести крупные изменения в магазин приложений Play Store — у компании есть всего 14 дней, чтобы выполнить это решение. Всё произошло после того, как Epic Games выиграла антимонопольный иск против Google.
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Теперь Google должен разрешить разработчикам:
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Использовать альтернативные платёжные системы.
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Рассказывать пользователям о других способах оплаты внутри Play Store.
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Делиться ссылками на загрузку приложений вне Play Store.
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Устанавливать свои цены без ограничений.
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Не платить производителям телефонов и операторам за эксклюзивность и предустановку своих сервисов.
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В будущем Google также должен будет открыть доступ сторонним магазинам приложений к каталогу Play Store, но это требование вступит в силу через семь с половиной месяцев.
Компания уже подала срочное прошение в Апелляционный суд с просьбой приостановить выполнение решения, заявляя, что такие резкие перемены могут навредить пользователям, разработчикам и всей экосистеме Android.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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