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Опубликовано 02 августа 2025, 19:35
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Google дали 14 дней на изменение правил Play Store после победы Epic Games в суде

Что случилось
Суд в США обязал Google внести крупные изменения в магазин приложений Play Store — у компании есть всего 14 дней, чтобы выполнить это решение. Всё произошло после того, как Epic Games выиграла антимонопольный иск против Google.
Google дали 14 дней на изменение правил Play Store после победы Epic Games в суде

© Ferra.ru

Теперь Google должен разрешить разработчикам:

  • Использовать альтернативные платёжные системы.

  • Рассказывать пользователям о других способах оплаты внутри Play Store.

  • Делиться ссылками на загрузку приложений вне Play Store.

  • Устанавливать свои цены без ограничений.

  • Не платить производителям телефонов и операторам за эксклюзивность и предустановку своих сервисов.

  • В будущем Google также должен будет открыть доступ сторонним магазинам приложений к каталогу Play Store, но это требование вступит в силу через семь с половиной месяцев.

Компания уже подала срочное прошение в Апелляционный суд с просьбой приостановить выполнение решения, заявляя, что такие резкие перемены могут навредить пользователям, разработчикам и всей экосистеме Android.