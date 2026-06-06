Приложения
Опубликовано 06 июня 2026, 08:51
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Google даст ИИ доступ к письмам в Gmail пользователей с подпиской

Чтобы помогать в работе
Google добавила новую функцию для своих платных подписчиков. Теперь ИИ Gemini может одновременно работать с файлами на Google Диске и письмами в Gmail.
Google даст ИИ доступ к письмам в Gmail пользователей с подпиской

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Нужно выбрать нужные письма из почтового ящика, ИИ анализирует их вместе с файлами. Он может кратко пересказать долгую переписку, найти ответ на вопрос или сравнить данные из документа и из электронного письма.

Google говорит, что это поможет видеть полную картину рабочих задач и не тратить время на переключение между разными программами.

Функция доступна подписчикам планов Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Google AI Pro, Google AI Ultra и некоторых образовательных тарифов.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Письма
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#искусственный интеллект
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#Gmail
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#Google
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