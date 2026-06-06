Google даст ИИ доступ к письмам в Gmail пользователей с подпиской

Опубликовано 06 июня 2026, 08:511 мин.
Google даст ИИ доступ к письмам в Gmail пользователей с подпискойЧтобы помогать в работе
Google добавила новую функцию для своих платных подписчиков. Теперь ИИ Gemini может одновременно работать с файлами на Google Диске и письмами в Gmail.
© Ferra.ru
Нужно выбрать нужные письма из почтового ящика, ИИ анализирует их вместе с файлами. Он может кратко пересказать долгую переписку, найти ответ на вопрос или сравнить данные из документа и из электронного письма.
Google говорит, что это поможет видеть полную картину рабочих задач и не тратить время на переключение между разными программами.
Функция доступна подписчикам планов Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Google AI Pro, Google AI Ultra и некоторых образовательных тарифов.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги: