AlphaEvolve уже оптимизировала работу дата-центров Google, снизив потребление ресурсов на 0,7% — значительная экономия для компании такого масштаба. ИИ также предложил более эффективный алгоритм умножения матриц, обойдя метод 1969 года, созданный математиком Фолькером Штрассеном. Кроме того, AlphaEvolve улучшил аппаратный код для чипов Tensor, убрав лишние операции, что повысит их производительность.

В отличие от предыдущих ИИ DeepMind, таких как AlphaFold, заточенных под одну задачу, AlphaEvolve — универсальный инструмент, способный решать любые алгоритмические проблемы. Он минимизирует риск «галлюцинаций» — вымышленных данных, характерных для языковых моделей, благодаря системе автоматической проверки.

Пока AlphaEvolve доступен только внутри Google из-за своей сложности, но в будущем может стать частью исследовательских инструментов.