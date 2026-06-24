Google DeepMind вложит $ 75 млн в киностудию A24 для развития ИИ

Целью партнёрства называется создание специальных ИИ-инструментов для кинопроизводства. При этом разработчики обещают тесно сотрудничать с режиссёрами и сценаристами.

Ранее в этом году Netflix купила компанию Бена Аффлека, которая делает ИИ-продукты для кинематографистов. А в прошлом году подразделение Amazon MGM Studios запустило собственное направление по разработке ИИ для кино и телевидения.