Google DeepMind вложит $ 75 млн в киностудию A24 для развития ИИ

Опубликовано 24 июня 2026, 14:001 мин.
Google DeepMind вложит $ 75 млн в киностудию A24 для развития ИИДля создания ИИ-инструментов
Google DeepMind объявила о крупных инвестициях в киностудию A24. Сумма сделки 75 миллионов долларов. A24, к слову, снимает сейчас фильм по игре Elden Ring.
© Google DeepMind
Целью партнёрства называется создание специальных ИИ-инструментов для кинопроизводства. При этом разработчики обещают тесно сотрудничать с режиссёрами и сценаристами.
Ранее в этом году Netflix купила компанию Бена Аффлека, которая делает ИИ-продукты для кинематографистов. А в прошлом году подразделение Amazon MGM Studios запустило собственное направление по разработке ИИ для кино и телевидения.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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