Google Discover научили показывать карту качества воздуха

Эта новая функция будет показывать индекс качества воздуха (AQI), обозначаемый точкой, соответствующей цвету, а также место и время получения данных. Это изменение при нажатии сопровождается переходом на полноразмерную карту погоды в приложении.

Хотя в настоящее время в бета-версии приложения Google на Android и iOS отображается пустая карточка, эта, скорее всего, будет решено к официальному распространению функции. Но когда это произойдет – неизвестно. Остается лишь ждать.