Google Discover научили показывать карту качества воздуха

Google Discover научили показывать карту качества воздухаНо пока функция полноценно не работает
Компания Google расширяет свою функциональность Discover на платформах Android и iOS, добавляя в нее информацию о качестве воздуха. В дополнение к существующим мини-карточкам с информацией о финансах, спорте и погоде Google Discover вскоре будет показывать «Качество воздуха в текущем месте».
Эта новая функция будет показывать индекс качества воздуха (AQI), обозначаемый точкой, соответствующей цвету, а также место и время получения данных. Это изменение при нажатии сопровождается переходом на полноразмерную карту погоды в приложении.
Хотя в настоящее время в бета-версии приложения Google на Android и iOS отображается пустая карточка, эта, скорее всего, будет решено к официальному распространению функции. Но когда это произойдет – неизвестно. Остается лишь ждать.