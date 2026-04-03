Google добавил 3 бесплатных терабайта облачного хранилища для подписчиков AI Pro

Опубликовано 03 апреля 2026, 16:40
Google добавил 3 бесплатных терабайта облачного хранилища для подписчиков AI Pro5 ТБ хранилища по старой цене
Google внесла незаметные изменения в свою подписку AI Pro. На этот раз изменения приятные. Теперь вместо 2 ТБ пользователи получают 5 ТБ облачного хранилища — при той же цене около 20 долларов в месяц. Дополнительные терабайты можно использовать для Google Диска, Gmail и Google Фото.
Для сравнения: в обычных планах Google обычно предлагает 100 ГБ, 200 ГБ или 2 ТБ. Как отметила в соцсетях топ-менеджер Google Шимрит Бен-Яир, компания хочет дать пользователям больше пространства для их воспоминаний и проектов.
Подписка также даёт доступ к ИИ помощнику Gemini и другим инструментам на основе генеративных моделей.