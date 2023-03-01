Google добавила новый тип шифрования в Gmail и не только

Шифрование на стороне клиента - это общий термин для обозначения любого вида шифрования, применяемого к данным перед их отправкой с пользовательского устройства на сервер. Данные могут быть расшифрованы только на конечном устройстве с помощью того же ключа, который использовался отправителем, данные остаются нечитаемыми для хакеров, которым удастся взломать серверы Google.

Стоит однако помнить, что этот тип шифрования (CSE) не дает клиентам единоличный контроль над ключами шифрования, потому что ключами CSE могут управлять несколько внешних служб ключей шифрования, которые сотрудничают с Google.