Google добавила в Android перевод страниц во время прокрутки

Опубликовано 07 сентября 2025, 09:001 мин.
Google добавила в Android перевод страниц во время прокруткиCircle to Search
Функция Circle to Search сталаещё удобнее — появилась возможность переводить текст прямо во время прокрутки страниц и даже при переключении между приложениями.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно зажать кнопку «Домой» или панель навигации, чтобы запустить Circle to Search. Затем выбрать значок «Перевести» и нажать кнопку «Прокручивать и переводить». После этого перевод будет работать автоматически — можно продолжать листать страницу или открыть другое приложение, а текст будет переводиться без остановки.
Новая возможность начнёт распространяться уже на этой неделе. Сначала её получат владельцы некоторых моделей Samsung, а затем функция появится и на других устройствах с Android.