Google добавила видеообзоры от ИИ в заметки NotebookLM

Опубликовано 31 июля 2025, 14:471 мин.
Google добавила видеообзоры от ИИ в заметки NotebookLMТеперь ИИ помогает учиться, визуализируя информацию
Google начала внедрять новую функцию видеообзоров в свой ИИ-сервис NotebookLM — помощник для заметок и учёбы. Ранее пользователи могли создавать аудиообзоры, где ИИ превращал документы в подкаст. Теперь появился более наглядный формат — видео.
Видеообзоры превращают загруженные материалы (например, заметки, PDF-файлы или изображения) в понятные презентации. ИИ создаёт визуальные объяснения с использованием диаграмм, цитат, изображений и чисел из документов.
Как и в аудиообзорах, пользователи могут настраивать видео: выбрать темы, указать цели обучения и даже целевую аудиторию. Например, можно задать вопрос: «Я ничего не знаю по этой теме — помогите понять диаграммы», или наоборот: «Я эксперт по теме X, моя команда работает с Y — сфокусируйтесь на Z».
Видеообзоры уже доступны на английском языке, поддержку других языков Google обещает добавить позже.