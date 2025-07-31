Google добавила видеообзоры от ИИ в заметки NotebookLM

Видеообзоры превращают загруженные материалы (например, заметки, PDF-файлы или изображения) в понятные презентации. ИИ создаёт визуальные объяснения с использованием диаграмм, цитат, изображений и чисел из документов.

Как и в аудиообзорах, пользователи могут настраивать видео: выбрать темы, указать цели обучения и даже целевую аудиторию. Например, можно задать вопрос: «Я ничего не знаю по этой теме — помогите понять диаграммы», или наоборот: «Я эксперт по теме X, моя команда работает с Y — сфокусируйтесь на Z».

Видеообзоры уже доступны на английском языке, поддержку других языков Google обещает добавить позже.