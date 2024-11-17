Google Docs получило собственный ИИ-генератор изображений

Опубликовано 17 ноября 2024, 12:001 мин.
Google Docs получило собственный ИИ-генератор изображенийGemini AI
Google добавила генератор изображений на базе Gemini AI в Google Docs, упрощая создание «визуалов» для документов. Новый инструмент доступен для платных аккаунтов Workspace с Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium или Google One AI Premium.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в меню Вставка > Изображение. Это откроет боковую панель, где можно вводить описания для генерации визуалов в стилях, таких как «Фотография» или «Эскиз». Также пользователи могут настраивать соотношение сторон—квадратное, горизонтальное или вертикальное—в зависимости от требований макета, либо создавать полноформатные изображения для «бесстраничных» документов.
Инструмент основан на новейшем генераторе Imagen 3 той же Google, который обеспечивает «более детализированные изображения, улучшенное освещение и меньше визуальных артефактов».
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный