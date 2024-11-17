Google Docs получило собственный ИИ-генератор изображений

Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в меню Вставка > Изображение. Это откроет боковую панель, где можно вводить описания для генерации визуалов в стилях, таких как «Фотография» или «Эскиз». Также пользователи могут настраивать соотношение сторон—квадратное, горизонтальное или вертикальное—в зависимости от требований макета, либо создавать полноформатные изображения для «бесстраничных» документов.

Инструмент основан на новейшем генераторе Imagen 3 той же Google, который обеспечивает «более детализированные изображения, улучшенное освещение и меньше визуальных артефактов».