Google Docs улучшил поддержку языка разметки для блогеров и программистов

Опубликовано 17 июля 2024, 23:59
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Google Docs улучшил поддержку языка разметки для блогеров и программистовС функциями импорта и экспорта
Google Docs расширяет свои возможности для блогеров и программистов. После расширения поддержки языка разметки Markdown в 2022 году новое обновление направлено на улучшение совместимости с другими инструментами, поддерживающими Markdown.
Markdown, легкий язык разметки для форматирования текста, теперь стало проще использовать в Документах, пишут СМИ. Пользователи могут включить новые функции через Инструменты > Параметры > Включить Markdown:
- Преобразование содержимого Markdown в содержимое Документов при вставке.
- Копирование содержимого Документов в формате Markdown.
Кроме того, пользователи могут:
- Экспортировать документ в формате Markdown, перейдя в меню «Файл > Загрузить».
- Импортировать файл в формате Markdown в качестве документа, перейдя в меню Файл > Открыть или выбрав «Открыть с помощью Google Документов» на Google Диске.
Кому это важно? Например, разработчики могут работать над документацией по ПО в «Документах», а затем экспортировать ее в формате Markdown для использования в других инструментах.