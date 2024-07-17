Google Docs улучшил поддержку языка разметки для блогеров и программистов

Markdown, легкий язык разметки для форматирования текста, теперь стало проще использовать в Документах, пишут СМИ. Пользователи могут включить новые функции через Инструменты > Параметры > Включить Markdown:

- Преобразование содержимого Markdown в содержимое Документов при вставке.

Копирование содержимого Документов в формате Markdown.

Кроме того, пользователи могут:

- Экспортировать документ в формате Markdown, перейдя в меню «Файл > Загрузить».

Импортировать файл в формате Markdown в качестве документа, перейдя в меню Файл > Открыть или выбрав «Открыть с помощью Google Документов» на Google Диске.

Кому это важно? Например, разработчики могут работать над документацией по ПО в «Документах», а затем экспортировать ее в формате Markdown для использования в других инструментах.