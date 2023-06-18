Google Документы получили свою «метавселенную»: появилась поддержка сторонних приложений

Функция, которая была открыта для сторонних разработчиков в рамках обновления smart canvas, теперь доступна как для пользователей Google Workspace, так и для владельцев личных аккаунтов Google.

Чтобы воспользоваться «умными фишками», пользователям необходимо установить соответствующее дополнение к приложению из Google Workspace Marketplace. Затем они могут вставить ссылку на общий доступ из стороннего приложения в свой Google Документ.