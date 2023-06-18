Приложения
11:05, 18 июня 2023
1 мин.

Google Документы получили свою «метавселенную»: появилась поддержка сторонних приложений

Интеграция прямо в Google Docs

Компания Google представила новую функцию, которая позволяет пользователям встраивать «умные фишки» приложений сторонних разработчиков в Документы.

Функция, которая была открыта для сторонних разработчиков в рамках обновления smart canvas, теперь доступна как для пользователей Google Workspace, так и для владельцев личных аккаунтов Google.

Чтобы воспользоваться «умными фишками», пользователям необходимо установить соответствующее дополнение к приложению из Google Workspace Marketplace. Затем они могут вставить ссылку на общий доступ из стороннего приложения в свой Google Документ.

Google Документы получили свою «метавселенную»: появилась поддержка сторонних приложений
Google

При нажатии Tab вставляется «модуль», обеспечивая предварительный просмотр информации о приложении и состоянии работы. Это позволяет сотрудникам быстро получить доступ к ходу проекта на стороннем ресурсе, не выходя из документа.

Различные приложения предлагают различные варианты реализации так называемых «смарт-чипов», например, Figma позволяет интерактивно просматривать проекты, а Atlassian Cloud - прикреплять соответствующие вопросы в Jira.

Новости партнеров
Новости партнеров