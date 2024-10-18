Google Фото научился резервно копировать целые папки прямо из вашего браузера

При посещении photos.google.com вы можете нажать кнопку "Загрузить", а затем выбрать "Резервное копирование папок". Это откроет файловый менеджер у вашего компьютера, позволяя выбрать конкретную папку, которую вы хотите сохранить. После выбора Google Фото запросит разрешение на доступ и загрузку контента.

Для управления папками резервного копирования просто снова зайдите в меню "Загрузить". Специальное окно "Резервное копирование папок" отобразит все выбранные папки. Вы можете легко удалить нежелательные папки или добавить новые.

Функция в настоящее время находится на стадии развертывания, поэтому вы можете не увидеть ее сразу.