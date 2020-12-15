Google Фото научится добавлять 3D-эффекты на обычные снимки

Для создания Cinematic photos компания использует алгоритмы машинного обучения. Они предсказывают глубину снимка и создают 3D-репрезентацию сцены. Это работает, даже если оригинальный снимок не имеет информации о глубине от камеры. В Google говорят, что сервис Фото будет автоматически создавать Cinematic photos.

Компания также добавила новые темы для Memories. Теперь пользователи будут видеть моменты с фото самых важных людей в жизни. Нововведения будут разворачиваться среди всех пользователей постепенно в течение следующего месяца.