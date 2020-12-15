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Сегодня 21:17
Google Фото научится добавлять 3D-эффекты на обычные снимки
Будет показывать это в «Воспоминаниях»
Google Фото скоро позволит делать так, чтобы обычные фотографии выглядели как 3D-снимки. Такой тип изображений компания называет Cinematic photos («кинематографические фото»).
Это новый тип изображений, который приложение Google Фото сможет показывать в Memories («Воспоминаниях»). Чтобы понять, как выглядят такие фотографии, смотрите ниже:
the verge
Для создания Cinematic photos компания использует алгоритмы машинного обучения. Они предсказывают глубину снимка и создают 3D-репрезентацию сцены. Это работает, даже если оригинальный снимок не имеет информации о глубине от камеры. В Google говорят, что сервис Фото будет автоматически создавать Cinematic photos.
Компания также добавила новые темы для Memories. Теперь пользователи будут видеть моменты с фото самых важных людей в жизни. Нововведения будут разворачиваться среди всех пользователей постепенно в течение следующего месяца.