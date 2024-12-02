Google Фото обновился: «Библиотеку» у вас забрали, зато дали «Коллекции»

Новое меню «Коллекции» сохранило такие функции, как «Избранное» и «Альбомы». Оно также добавляет раздел «Недавно добавленные» для быстрого доступа к недавно загруженным объектам.

Такие функции, как «Люди и питомцы» и «Документы», теперь имеют специальные разделы в главном меню. Кроме того, новый раздел «Обновления» заменяет старое меню «Совместный доступ».

Обновление распространяется постепенно. Если интерфейс Google Фото еще не изменился, то вскоре он обновится автоматически. Эти изменения направлены на упрощение навигации и приближение веб-интерфейса к мобильному приложению.