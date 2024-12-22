Google Фото получил новую строку и упрощенный дизайн

Опубликовано 22 декабря 2024, 20:171 мин.
Google Фото получил новую строку и упрощенный дизайнНебольшое обновление
Google Фото тестирует новый дизайн своего приложения для iOS. Под верхней панелью появился заметный ряд ярлыков, предлагающий быстрый доступ к «Избранному», «Недавно добавленному», «Корзине» и последнему просмотренному альбому.
Этот новый ряд расположен над каруселью «воспоминаний», двигая сетку фотографий дальше вглубь экрана, но позволяя видеть последние изображения. Новый ярлык «Избранное» обеспечивает быстрый доступ к сохраненным изображениям, а «Недавно добавленные» содержит значок поиска. Корзина кому-то показалась более заметной, «чем нужно».
В настоящее время эти изменения видны в версии 7.11 Google Фото на iOS. Пользователи Android пока не сообщали об обновлении.