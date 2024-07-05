Google Фото скачали более 10 миллиардов раз

Популярность приложения, пишет 9to5Google, обусловлена его "широкими возможностями", включая редактирование фотографий. Кроме того, Google Фото предлагает такие ИИ-функции, как Magic Editor и Magic Eraser.

Несмотря на то, что Google Фото поставляется в качестве мультимедийного приложения по умолчанию на большинстве Android-устройств после 2017 года, оно конкурирует с другими предустановленными приложениями галереи от таких производителей, как OnePlus, Oppo, Xiaomi и Samsung.

Теперь Google Фото присоединилась к группе приложений, разработанных Google, с более чем 10 миллиардами загрузок, включая Drive, Chrome, Gmail, Maps и YouTube.