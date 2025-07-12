Google Gemini научился превращать фотографии в видео с озвучкой

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать вкладку «Видео» в окне ввода запроса, загрузить изображение, описать сцену и при необходимости добавить инструкции по звуку. После генерации видео его можно сохранить или поделиться им. Также доступны кнопки оценки — «палец вверх» или «вниз» — чтобы помочь Google улучшить работу инструмента.

Функция уже начала появляться у подписчиков Google AI Pro и Ultra в некоторых странах. Она также доступна в инструменте Flow — ещё одной платформе для создания видео с помощью ИИ от Google.

Важно: все такие видео будут иметь видимый водяной знак и скрытую цифровую метку SynthID, чтобы показать, что они созданы искусственным интеллектом.