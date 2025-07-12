Google Gemini научился превращать фотографии в видео с озвучкой

Опубликовано 12 июля 2025, 03:451 мин.
Google Gemini научился превращать фотографии в видео с озвучкойВолшебство технологий
Google добавил новую функцию в Veo 3 — видеогенератор, встроенный в ИИ-платформу Gemini. Теперь пользователи могут превращать обычные изображения в короткие видеоролики продолжительностью до восьми секунд. У роликов будет не только анимация, но и звук.
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Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать вкладку «Видео» в окне ввода запроса, загрузить изображение, описать сцену и при необходимости добавить инструкции по звуку. После генерации видео его можно сохранить или поделиться им. Также доступны кнопки оценки — «палец вверх» или «вниз» — чтобы помочь Google улучшить работу инструмента.
Функция уже начала появляться у подписчиков Google AI Pro и Ultra в некоторых странах. Она также доступна в инструменте Flow — ещё одной платформе для создания видео с помощью ИИ от Google.
Важно: все такие видео будут иметь видимый водяной знак и скрытую цифровую метку SynthID, чтобы показать, что они созданы искусственным интеллектом.