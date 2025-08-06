Приложения
Опубликовано 06 августа 2025, 17:33
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Google Gemini научился рисовать сказки по рисункам и фото детей

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Google запустила новую функцию Storybook в приложении Gemini, которая позволяет пользователям создавать детские сказки. Достаточно ввести или произнести идею — и инструмент за минуту создаст 10-страничную сказку с оригинальными иллюстрациями, звуковым оформлением и возможностью озвучки. Сказка может быть на одном из более чем 45 языков, поддерживаемых Gemini.
Google Gemini научился рисовать сказки по рисункам и фото детей

© Ferra.ru

Текст пишет сама система, а иллюстрации создаются с помощью модели Google Imagen. В одной книге можно использовать разные стили — от мультфильмов до комиксов и раскрасок. Можно также загрузить детские рисунки или фотографии, которые станут частью истории.

Тестировщики отмечают, что сказка создаётся быстро, хотя иногда система ошибается с деталями в картинках.

Google предлагает Storybook бесплатно для всех пользователей Gemini.