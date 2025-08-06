Google Gemini научился рисовать сказки по рисункам и фото детей

Текст пишет сама система, а иллюстрации создаются с помощью модели Google Imagen. В одной книге можно использовать разные стили — от мультфильмов до комиксов и раскрасок. Можно также загрузить детские рисунки или фотографии, которые станут частью истории.

Тестировщики отмечают, что сказка создаётся быстро, хотя иногда система ошибается с деталями в картинках.

Google предлагает Storybook бесплатно для всех пользователей Gemini.