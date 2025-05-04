Google готовит десктопный режим для Android, вдохновленный Samsung DeX

Пользователи могут перетаскивать приложения, менять их размер и использовать панель задач для навигации. Функция, пока доступная через скрытую опцию разработчика, включает заголовочную панель с кнопками для сворачивания, разворачивания и закрытия окон, а также поддержку режима «картинка в картинке» для таких приложений, как YouTube.

В отличие от Samsung DeX, который уже предлагает похожий опыт на флагманах Galaxy, Desktop Mode от Google пока находится на ранней стадии и предназначен для тестирования разработчиками. Однако улучшения, такие как поддержка DisplayPort через USB-C и минимизация окон, показывают, что Google стремится к конкуренции. Ожидается, что полноценный релиз может состояться с Android 16 в 2026 году