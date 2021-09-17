Google и Apple удалили приложение «Навальный»* после беседы с российскими властями

О том, что приложение «Навальный»(Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) заблокировано, сообщила «Команда Навального»*.

Представители российской оппозиции также рассказали, что официальной причиной для блокировки у Apple стало то, что, по мнению российских властей, приложение содержит «запрещённый в стране контент» и «позволяет вмешиваться в выборы». Кроме того, организацию ФБК* признали в России экстремистской.

В Совете Федерации заявили, что«Google и Apple сделали единственно правильный вывод, он очень простой: на территории Российской Федерации все должны исполнять российскую конституцию и законы Российской Федерации».

Данное приложение содержит блог и раздел для «Умного голосования».