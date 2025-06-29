Google и др. перенесли свои серверы в Варшаву, чтобы ускорить загрузку для РФ

Кэширующие серверы хранят часто запрашиваемый контент ближе к пользователю, что делает загрузку видео и других данных быстрее. До 2022 года такие сервера стояли и в России, но из-за санкций их перестали обновлять. Теперь многие зарубежные компании размещают новое оборудование в Польше, поскольку путь трафика оттуда до Москвы короче, чем, например, из Франкфурта.

Также Варшава стала альтернативой для российских операторов, так как традиционная точка обмена трафиком во Франкфурте сейчас перегружена.

Некоторые российские провайдеры, например, «Билайн», заявляют, что это нововведение их не затронет, так как основная часть контента по-прежнему доступна через Франкфурт и другие узлы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена