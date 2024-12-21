Google интегрирует ИИ непосредственно в свой поисковик

Ранее в разборах приложений были обнаружены намеки на это обновление. Android Authority обнаружил кнопку «Режим ИИ» в бета-версии приложения Google и виджета поиска Android. Дополнительные находки от 9to5Google показывают ссылки на «ai_mode», что предполагает наличие специальной вкладки с опциями для голосового и иного ввода.

В настоящее время Google продвигает Gemini с помощью ссылок на главной странице и интегрирует созданные ИИ резюме в результаты поиска.

Однако предоставление пользователям прямого доступа к чату ИИ на главной странице позволит привлечь больше людей к Gemini и составить более прямую конкуренцию ChatGPT.

А ещё это сразу же выведет ИИ компании в топы по трафику, чем потом можно будет хвастаться.