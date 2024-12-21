Опубликовано 21 декабря 2024, 13:211 мин.
Google интегрирует ИИ непосредственно в свой поисковик«Режим искусственного интеллекта»
По сообщениям, Google готовится интегрировать «Режим ИИ» непосредственно в страницу поиска, предлагая более легкий доступ к Gemini. Новая функция, которая появится на главной странице результатов поиска и в приложении Google, будет напоминать интерфейс чата Gemini, сообщает The Information.
Ранее в разборах приложений были обнаружены намеки на это обновление. Android Authority обнаружил кнопку «Режим ИИ» в бета-версии приложения Google и виджета поиска Android. Дополнительные находки от 9to5Google показывают ссылки на «ai_mode», что предполагает наличие специальной вкладки с опциями для голосового и иного ввода.
В настоящее время Google продвигает Gemini с помощью ссылок на главной странице и интегрирует созданные ИИ резюме в результаты поиска.
Однако предоставление пользователям прямого доступа к чату ИИ на главной странице позволит привлечь больше людей к Gemini и составить более прямую конкуренцию ChatGPT.
А ещё это сразу же выведет ИИ компании в топы по трафику, чем потом можно будет хвастаться.