Google использовала песни с YouTube для обучения ИИ. На неё подали в суд

Опубликовано 12 июня 2026, 04:221 мин.
Google использовала песни с YouTube для обучения ИИ. На неё подали в судВот и выкладывай своё творчество после такого
Группа независимых музыкантов подала иск против Google. По их словам, компания без разрешения использовала их песни, загруженные на YouTube. С какой целью? Обучение музыкальной нейросети Lyria 3.
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В ответ на иск компания заявила: музыканты не могут доказать, что их произведения использовались для обучения. А даже если и так — у Google, мол, есть на это право. Согласно условиям пользования YouTube, загружая видео, пользователь даёт компании разрешение на его воспроизведение, распространение и создание производных работ.
Журналисты в свою очередь спросили Google, использует ли она ролики с YouTube для обучения Lyria. Компания отказалась от комментариев.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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