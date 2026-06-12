Google использовала песни с YouTube для обучения ИИ. На неё подали в суд

В ответ на иск компания заявила: музыканты не могут доказать, что их произведения использовались для обучения. А даже если и так — у Google, мол, есть на это право. Согласно условиям пользования YouTube, загружая видео, пользователь даёт компании разрешение на его воспроизведение, распространение и создание производных работ.

Журналисты в свою очередь спросили Google, использует ли она ролики с YouTube для обучения Lyria. Компания отказалась от комментариев.