Google избавится от популярного приложения для обучения детей чтению

СМИ пишут, что компания хочет свернуть Rivet в октябре 2020 года. 13 ноября будут удалены все связанные с приложением данные. Почему Google приняла такое решение, неизвестно.

Сообщается, что из Google Play Маркет приложение Rivet загрузили более 10 млн раз. Пользователи оставили более 40 тысяч отзывов, а средняя оценка приложения составила 4,5 балла. То есть Rivet был довольно востребованным.

Предоставит ли Google альтернативное приложение для родителей, ещё неясно. Возможно, функции Rivet добавят в голосового помощника Google Assistant.