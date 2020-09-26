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Google избавится от популярного приложения для обучения детей чтению
Почему, непонятно
Два года назад команда разработчиков из подразделения Google Area 120 создала приложение Rivet для обучения детей чтению. Этот сервис стал довольно популярен, но Google по какой-то причине решила от него избавиться.
СМИ пишут, что компания хочет свернуть Rivet в октябре 2020 года. 13 ноября будут удалены все связанные с приложением данные. Почему Google приняла такое решение, неизвестно.
Сообщается, что из Google Play Маркет приложение Rivet загрузили более 10 млн раз. Пользователи оставили более 40 тысяч отзывов, а средняя оценка приложения составила 4,5 балла. То есть Rivet был довольно востребованным.
Предоставит ли Google альтернативное приложение для родителей, ещё неясно. Возможно, функции Rivet добавят в голосового помощника Google Assistant.