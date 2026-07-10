Google изменила критерии отбора лучших ИИ для создания приложений под Android

По словам разработчиков, она лучше прежней показывает, насколько хорошо модели справляются с реальными задачами: переписыванием старого кода на современный язык, настройкой работы умных часов и т. д.

После смены тестов Google заново проверила все модели и добавила восемь новых. Лидером стал Claude Fable 5 с результатом 84,5%. На втором месте GPT 5.5 (80,2%), на третьем Claude Sonnet 5 (76,2%). Среди бесплатных моделей с открытым кодом лучшая GLM 5.2 (72,2%), за ней идёт Kimi K2.7 Code (70,4%). Собственная модель Google Gemini 3.1 Pro оказалась на пятой строчке с 73,7%.