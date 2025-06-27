Google изменила настройку Find Hub, потому что люди не умели им пользоваться

«Везде» — более точный и надёжный вариант, который помогает найти потерянные вещи даже в малолюдных местах.

«Только в оживлённых местах» — вариант по умолчанию, который бережёт личные данные, но работает хуже, особенно вне городов.

Ранее большинство людей оставляли стандартные настройки, даже не зная, что можно выбрать более эффективный режим. Теперь Google будет показывать это окно при настройке нового устройства, с понятными пояснениями и кнопкой «Узнать больше».

Find Hub работает за счёт того, что другие Android-устройства поблизости могут передавать информацию о местоположении потерянных вещей. Однако в стандартном режиме Find Hub требует, чтобы сигнал поступил с нескольких устройств, прежде чем отобразить местоположение — это снижает точность в малолюдных районах.