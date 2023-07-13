Google изменит работу своего VPN: приоритет на локальные IP-адреса

Это обновление стало ответом на отзывы пользователей, которые заметили несоответствия в работе служб определения местоположения при использовании VPN. Google заверяет пользователей, что их реальный IP-адрес и точное местоположение по-прежнему будут защищены от провайдеров и веб-сайтов.

Однако для тех, кто предпочитает использовать более широкий регион IP-адреса, например, свою страну, а не конкретный локальный регион, в Google One будет предусмотрена возможность сохранить прежние настройки по умолчанию.

Новая настройка будет доступна в приложении Google One для Android, iOS, Mac и Windows. Пользователи получат по электронной почте уведомление об обновлении, которое начнется 29 июля 2023 года.