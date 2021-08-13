Google изобрела способ качественной передачи музыки при медленном интернете

Сейчас, как отмечает блогер, уже есть несколько кодеков. Например, Opus или Enhanced Voice Services (EVS). Они созданы для того, чтобы можно было слушать музыку даже при низкой скорости интернета.

Новый SoundStream стал улучшенной версией представленного ранее аудиокодека на нейросети Lyra. Разработка может кодировать самые разные звуки.

SoundStream основывается на работе нейросети. Благодаря этому обеспечивается высокое качество звука.

Стабильное воспроизведение сохраняется благодаря новой функции - "выпадения квантователя". В процессе обучения разработчики искусственным образом создавали нестабильную скорость передачи данных. Так система и научилась хорошо работать при любой скорости.