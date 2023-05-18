Google изучит более приватные способы показа рекламы приложениями: вы можете поучаствовать

Вместо того чтобы полагаться на межприкладные идентификаторы устройств, такие как Advertising ID, Privacy Sandbox оценивает интересы пользователей и временно сохраняет их на их устройствах. Эта новая функция, которая внедряется с февраля, позволяет пользователям выбирать и настраивать свои рекламные предпочтения. И, как сообщается, некоторым пользователям Android уже «прилетело» приглашение на бета-тест этой функции

На странице Privacy Sandbox отображается простой переключатель, позволяющий пользователям просматривать и блокировать конкретные интересы и приложения, которые оценивают эти интересы.

Google подчеркивает, что большинство пользователей не заметят значительных изменений в работе с рекламой, но получат больше возможностей влиять на рекламу, с которой они сталкиваются.