Google изучит более приватные способы показа рекламы приложениями: вы можете поучаствовать

Google изучит более приватные способы показа рекламы приложениями: вы можете поучаствоватьПолноценный запуск функции, возможно, будет в этом году
Google продолжает развивать инициативу Privacy Sandbox на устройствах Android. Цель - предоставить пользователям больший контроль над рекламой, которую они видят, сохраняя при этом их конфиденциальность.
Вместо того чтобы полагаться на межприкладные идентификаторы устройств, такие как Advertising ID, Privacy Sandbox оценивает интересы пользователей и временно сохраняет их на их устройствах. Эта новая функция, которая внедряется с февраля, позволяет пользователям выбирать и настраивать свои рекламные предпочтения. И, как сообщается, некоторым пользователям Android уже «прилетело» приглашение на бета-тест этой функции
На странице Privacy Sandbox отображается простой переключатель, позволяющий пользователям просматривать и блокировать конкретные интересы и приложения, которые оценивают эти интересы.
Google подчеркивает, что большинство пользователей не заметят значительных изменений в работе с рекламой, но получат больше возможностей влиять на рекламу, с которой они сталкиваются.