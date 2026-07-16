Google Картинки отметили 25-летие большим обновлением

Опубликовано 16 июля 2026, 06:231 мин.
Google Картинки отметили 25-летие большим обновлениемС ИИ, что рисует по запросу
Google Картинки отмечает четверть века. К юбилею компания полностью обновила его внешний вид и добавила возможность создавать изображения с помощью ИИ прямо в результатах поиска.
Появилась также «живая» галерея, она обновляется в реальном времени. Теперь изображения на главной странице выглядят как коллаж, и их набор меняется в зависимости от того, что интересует пользователя. Появились новые вкладки: «Для вас» и «Сохранённое».
Можно собирать понравившиеся картинки в личные коллекции, давать им названия. Да, как в Pinterest.
ИИ Nano Banana «переехал» в результатах поиска. Оттуда можно попросить нейросеть создать изображение по описанию.
Обновление становится доступно постепенно.