Приложения
Опубликовано 16 июля 2026, 06:23
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Google Картинки отметили 25-летие большим обновлением

С ИИ, что рисует по запросу
Google Картинки отмечает четверть века. К юбилею компания полностью обновила его внешний вид и добавила возможность создавать изображения с помощью ИИ прямо в результатах поиска.
Google Картинки отметили 25-летие большим обновлением

© Google

Появилась также «живая» галерея, она обновляется в реальном времени. Теперь изображения на главной странице выглядят как коллаж, и их набор меняется в зависимости от того, что интересует пользователя. Появились новые вкладки: «Для вас» и «Сохранённое».

Можно собирать понравившиеся картинки в личные коллекции, давать им названия. Да, как в Pinterest.

© Google

ИИ Nano Banana «переехал» в результатах поиска. Оттуда можно попросить нейросеть создать изображение по описанию.

Обновление становится доступно постепенно.

Источник:androidcentral
Автор:Максим Многословный
Теги:
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