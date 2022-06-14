Google Карты начали показывать плату за проезд

Некоторые журналисты уже увидели, как работает функция. Google утверждает, что отображаемые цены основаны на «достоверной информации от местных органов» и учитывают дорожные сборы и время суток при расчёте общей стоимости. По сути, компания просто собрала информацию о тарифах на проезд по платным дорогам.

Google отметила, что новая функция доступна для «почти 2000» платных дорог в США, Индии, Японии и Индонезии. Компания планирует добавить поддержку большего количества стран «в ближайшее время».