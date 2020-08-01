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Google Карты начали ставить метку о принадлежности магазина темнокожему человеку
Подобная уже есть о принадлежности бизнеса женщинам
На днях в Google Картах произошло обновление: приложение начало ставить метку о принадлежности магазина и любого другого заведения темнокожему человеку. Теперь, если каким-то бизнесом владеет темнокожий, то пользователь увидит надпись «Black-owned».
Глава Google Сундар Пичаи ещё в прошлом месяце пообещал, что компания что-то сделает для поддержки темнокожего сообщества. Похоже, что введение меток «Black-owned» в Google Картах и Поиске лишь часть инициативы. Сейчас установка метки доступна пользователям, которые имеют верифицированный бизнес-профиль.
Ранее подобные метки появились в Google Картах для поддержки женщин и ЛГБТ-сообщества. Первая иконка «Women-Led» означает, что бизнесом руководит женщина, а вторая иконка «LGBTQ-friendly» говорит о том, что заведение дружелюбно относится к посетителям геям, бисексуалам, лесбиянкам, транссексуалам и квирам.