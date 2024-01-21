Google Карты научились сравнивать фото блюд с реальными позиция в меню

Информация о блюдах берется из подписей пользователей и распознавания объектов, что обеспечивает более полное и точное представление о блюдах, подаваемых в каждом заведении. Хотя в настоящее время не все фотографии еды отображают эту карту меню, Google Maps указывает, что это постепенное внедрение, и в ближайшем будущем все больше изображений будут помечены.

Чтобы еще больше повысить удобство использования, Google Maps также ввел возможность предложить редактирование, если в названии блюда или цене есть какие-либо несоответствия. Кроме того, пользователи могут нажать на «Посмотреть меню», чтобы перейти непосредственно к вкладке меню ресторана, но не к конкретному пункту меню данного блюда.