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Приложения
Опубликовано 21 января 2024, 11:16
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Google Карты научились сравнивать фото блюд с реальными позиция в меню

Ресторанов, которые вы просматриваете
Google Maps представил новую функцию, которая позволяет сопоставлять фотографии блюд, созданные пользователями, с реальными позициями в меню ресторанов. В настоящее время эта функция доступна на вкладке «Фотографии» приложения, где под изображениями некоторых блюд отображается карточка с названием, описанием, ценой и надписями типа «Популярное» или «Вегетарианское».

Информация о блюдах берется из подписей пользователей и распознавания объектов, что обеспечивает более полное и точное представление о блюдах, подаваемых в каждом заведении. Хотя в настоящее время не все фотографии еды отображают эту карту меню, Google Maps указывает, что это постепенное внедрение, и в ближайшем будущем все больше изображений будут помечены.

Чтобы еще больше повысить удобство использования, Google Maps также ввел возможность предложить редактирование, если в названии блюда или цене есть какие-либо несоответствия. Кроме того, пользователи могут нажать на «Посмотреть меню», чтобы перейти непосредственно к вкладке меню ресторана, но не к конкретному пункту меню данного блюда.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#еда
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#Google Карты
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#Google Maps
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