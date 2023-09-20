Google Карты открыли доступ к построению дорог волонтерам

Road Mapper обычно работает только по приглашениям, и участники принимают участие в конкурсе на создание дорог в районах со значительными пробелами в дорожной сети Google Maps. Используя спутниковые снимки, участники создают геометрию дорог, которая затем проходит проверку. Принятые рисунки интегрируются в Google Maps в течение нескольких дней.

Расширение проекта теперь приветствует более обширных круг участников, которые помогут улучшить навигацию для миллионов людей, проживающих в районах, где отсутствуют полные картографические данные.

Этот проект напоминает OpenStreetMap (OSM), пишет TechCrunch, одну из крупнейших картографических инициатив с открытым исходным кодом, насчитывающую более 10 млн участников. Однако Road Mapper - это платформа, ориентированная на Google, в то время как OSM открыт для всех желающих.