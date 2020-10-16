Google Карты покажут, в каких парках много людей

На самом деле, информация о загруженности появилась в Google Картах ещё в 2016 году. Как утверждает компания, эта функция стала очень популярна, а теперь, во время пандемии, обрела новый смысл.

Google расширила опцию на миллионы мест по всему миру. Компания на пути к тому, чтобы увеличить глобальное покрытие инструмента в пять раз по сравнению с июнем 2020 года. Теперь Карты показывают информацию о загруженности пляжей и парков, продуктовых магазинов, заправок, прачечных и аптек. Эти сведения будут отображаться на карте, даже не требуя того, чтобы человек специально искал места. Опция скоро станет доступна для пользователей Android, iOS и десктопной версии Карт по всему миру. Сообщается, что функция будет работать и в России.