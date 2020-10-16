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Google Карты покажут, в каких парках много людей
В России это тоже будет работать
На мероприятии Search On компания Google представила новую опцию для Карт. Теперь они будут показывать, в каких общественных местах, в том числе в парках, находится много людей, а в каких мало. Google сделала это, чтобы облегчить жизнь людям во время пандемии.
На самом деле, информация о загруженности появилась в Google Картах ещё в 2016 году. Как утверждает компания, эта функция стала очень популярна, а теперь, во время пандемии, обрела новый смысл.
Google расширила опцию на миллионы мест по всему миру. Компания на пути к тому, чтобы увеличить глобальное покрытие инструмента в пять раз по сравнению с июнем 2020 года. Теперь Карты показывают информацию о загруженности пляжей и парков, продуктовых магазинов, заправок, прачечных и аптек. Эти сведения будут отображаться на карте, даже не требуя того, чтобы человек специально искал места. Опция скоро станет доступна для пользователей Android, iOS и десктопной версии Карт по всему миру. Сообщается, что функция будет работать и в России.