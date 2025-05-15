​​Google Карты получили обновление. Оно понравится любителям менять аккаунты

Опубликовано 15 мая 2025, 10:301 мин.
Google Карты получили обновление. Оно понравится любителям менять аккаунтыОбновлённое меню смены аккаунта
Пользователи Google Maps на Android начали замечать новое меню для переключения аккаунтов. Обновлённый интерфейс стал похож на веб-версию и теперь включает фотографию профиля, приветствие, кнопку «Управление аккаунтом Google» и скрывающееся меню для смены аккаунта.
О появлении новой функции сообщил в Telegram, и вскоре другие начали делиться похожими скриншотами. Слухи об этом изменении появились ещё в августе 2024 года, когда в приложениях Google вроде Keep, Maps и Calendar начали тестировать новый дизайн.
На данный момент обновление доступно не всем — многие пока видят старую версию меню, где кнопки и аккаунты размещены по-другому. Когда новое меню станет доступно для всех пользователей, пока неизвестно.