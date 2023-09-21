Google Карты заставила мужчину съехать с обрушившегося моста: иск подан

Семья погибшего Филипа Пэксона подала в суд на Google, обвинив его в грубой халатности. Паксон следовал GPS-направлениям, когда Google Maps указал ему проехать по мосту, который обрушился в 2013 году. В иске утверждается, что именно указания Google «привели [Паксона] к гибели». Мост не был отремонтирован, на нем отсутствовали ограждения и предупреждающие знаки, а на картах не было обновлений, указывающих на состояние дороги.

Вдова Паксона, Алисия, выразила свою скорбь, подчеркнув, что их дочери до сих пор ищут ответы на вопросы о смерти отца. В иске также названы владельцы заброшенного моста и приведены предыдущие жалобы жителей на состояние дороги.

В ответ на это компания Google заявила, что ее целью является предоставление точной информации о маршрутах и что она рассматривает иск.