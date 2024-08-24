Опубликовано 24 августа 2024, 04:30
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Google Keep получил ИИ-функцию составления списков"Помоги мне создать список"
Google Keep представил функцию «Помоги мне создать список», работающую на основе ИИ. Этот инструмент, работающий на базе Gemini и ранее протестированный в Workspace Labs, помогает пользователям создавать списки на основе простых запросов.
Например, если набрать «создать список продуктов для здорового ужина», ИИ предложит составить список ингредиентов по таким категориям, как «постный белок», «овощи» и «цельные зерна». После того как список будет создан, пользователь может либо обновить его для получения новых предложений, либо вставить его непосредственно в пустую заметку для дальнейшего редактирования. Функция автоматически применяет форматирование списка.
Функция доступна на всех устройствах Android, но с некоторыми условиями: если пользователям Pixel она доступна бесплатно, то пользователям других устройств может потребоваться подписка Google One AI Premium или участие в Workspace Labs.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный