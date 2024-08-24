Google Keep получил ИИ-функцию составления списков

Например, если набрать «создать список продуктов для здорового ужина», ИИ предложит составить список ингредиентов по таким категориям, как «постный белок», «овощи» и «цельные зерна». После того как список будет создан, пользователь может либо обновить его для получения новых предложений, либо вставить его непосредственно в пустую заметку для дальнейшего редактирования. Функция автоматически применяет форматирование списка.

Функция доступна на всех устройствах Android, но с некоторыми условиями: если пользователям Pixel она доступна бесплатно, то пользователям других устройств может потребоваться подписка Google One AI Premium или участие в Workspace Labs.