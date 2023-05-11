Google хочет «переосмыслить» интернет-поиск с помощью ИИ

В ходе недавней демонстрации вице-президент Google по поисковым продуктам Лиз Рид продемонстрировала новую функцию AI Snapshot. После выполнения поискового запроса результаты поиска появились как обычно, сопровождаемые оранжевым баннером, указывающим на то, что генеративный ИИ является экспериментальным.

Через несколько секунд баннер трансформировался в резюмирование ссылок, сгенерированное нейронной сетью, предлагая краткое описание и ссылки на соответствующие ресурсы для дальнейшей проверки информации.

Этот новый подход призван обеспечить пользователям прозрачность источников данных, используемых ИИ, и стимулировать изучение интересующей их темы.

Хотя AI Snapshot является частью экспериментальной инициативы, Google рассматривает это как фундаментальное изменение во взаимодействии поисковой системы с пользователями, потенциально «революционизирующее» то, как люди ищут информацию в Интернете.