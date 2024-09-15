Google Контакты изменил дизайн. Он стал более «оптимизированным»

Информация о компании остается на прежнем месте, но сопровождающие ее значки были удалены, а все поля теперь расположены по центру, что придает им «более чистый вид». Поле номера телефона отображается на видном месте с предварительно заполненным кодом страны, а электронная почта и важные даты теперь доступны через нажатие дополнительной кнопки.

Кроме того, в новом дизайне появились ярлыки «Добавить адрес» и «Добавить к ярлыку», а «Примечания» размещены внизу для удобства доступа.