Google Контакты изменил дизайн. Он стал более «оптимизированным»Создание новых контактов стало лучше
На обновленном экране создания контактов в верхней части сохранились поля с фотографией профиля, именем и фамилией, но убраны выпадающие поля для быстрого добавления префиксов, отчеств и суффиксов. Теперь эти опции доступны через кнопку «Добавить поля» в нижней части экрана, которая открывает лист, позволяющий пользователям добавлять такие детали, как средние имена, не загромождая основное представление.
Информация о компании остается на прежнем месте, но сопровождающие ее значки были удалены, а все поля теперь расположены по центру, что придает им «более чистый вид». Поле номера телефона отображается на видном месте с предварительно заполненным кодом страны, а электронная почта и важные даты теперь доступны через нажатие дополнительной кнопки.
Кроме того, в новом дизайне появились ярлыки «Добавить адрес» и «Добавить к ярлыку», а «Примечания» размещены внизу для удобства доступа.