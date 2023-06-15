Google Lens научился определять болезни кожи по простой фотографии

Стоит помнить, что при любых странных проявлениях на коже стоит обращаться к больницу, но Lens все же может быть, чтобы примерно понимать, с чем вы имеете дело.

Кроме того, Google Lens теперь интегрирован с Bard, чат-ботом Google с искусственным интеллектом, что позволяет пользователям включать изображения в свои запросы и получать обоснованные ответы с помощью нейросети.

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