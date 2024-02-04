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Приложения
Опубликовано 04 февраля 2024, 16:58
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Google Maps на Android Auto получил 3D-обновление

С более широким распространением и режимом включения по умолчанию
Карты Google для Android Auto получили более широкую поддержку 3D-зданий, а также некоторые интересные изменения.
Google Maps на Android Auto получил 3D-обновление

© Google

Ранее «скрытые» 3D-здания теперь отображаются в Android Auto по умолчанию, не требуя ручной активации. В настоящее время 3D-здания, похоже, появляются только в светлом режиме. Является ли это ограничение региональным или временным, пока неизвестно.

3D-функции распространяются на Google Maps на Android Automotive, а также на совместимые автомобили, такие как Polestar 3. В Google Maps также появились слегка измененные кнопки по прибытии в пункт назначения.

Если 3D-здания вам не нравятся, вы можете легко отключить их в настройках, отдельно отмечает компания.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#Google