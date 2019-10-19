Google Maps научится сообщать об авариях в реальном времени

Сообщается, что раньше возможность сообщать другим людям об авариях, скоростных ловушках и пробках была только у пользователей Google Maps на Android. Теперь опцию расширили и на приложение для iOS.

Помимо этого, в картах появилась функция оповещения о таких инцидентах, как строительство дорог, закрытие полос движения, об автомобилях, стоящих посреди дороги, и различных других объектах. Эта опция станет доступна для пользователей Android и iOS.

Чтобы сообщить об инциденте, нужно просто нажать на значок + и выбрать «Добавить отчёт». Обновления начнут приходить пользователям по всему миру в течение ближайшей недели.