Google Maps получил новый режим экономии энергии эксклюзивный для Pixel 10

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:151 мин.
Google Maps получил новый режим экономии энергии эксклюзивный для Pixel 10Дойдет ли до других — неизвестно
Google начала «широкое распространение» нового режима экономии энергии в Google Maps для владельцев смартфонов Pixel 10. Функция была представлена в ноябре.
Навигация обычно сильно расходует заряд, так как требует постоянной работы GPS, мобильного интернета и яркого экрана. Новый режим снижает энергопотребление за счёт упрощённого интерфейса: на экране отображаются только самые важные данные, например следующий поворот.
Интерфейс становится чёрно-белым, яркость и частота обновления снижаются. На OLED-экранах, установленных в Pixel 10, чёрные пиксели фактически выключаются.
По данным Google, режим может добавить до четырёх часов работы устройства при навигации. Но у него есть ограничения: он работает только в режиме вождения, не поддерживает пешие маршруты, велосипед и общественный транспорт, а также доступен только в вертикальной ориентации.