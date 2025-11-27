Google Maps получил новый режим экономии энергии эксклюзивный для Pixel 10

Навигация обычно сильно расходует заряд, так как требует постоянной работы GPS, мобильного интернета и яркого экрана. Новый режим снижает энергопотребление за счёт упрощённого интерфейса: на экране отображаются только самые важные данные, например следующий поворот.

Интерфейс становится чёрно-белым, яркость и частота обновления снижаются. На OLED-экранах, установленных в Pixel 10, чёрные пиксели фактически выключаются.

По данным Google, режим может добавить до четырёх часов работы устройства при навигации. Но у него есть ограничения: он работает только в режиме вождения, не поддерживает пешие маршруты, велосипед и общественный транспорт, а также доступен только в вертикальной ориентации.