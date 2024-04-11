Google Maps получило обновление для Android 14

Раньше для обмена местоположениями на Картах использовалось отдельное меню с ограниченными возможностями. Теперь на первый план выходит привычное для Android 14 меню. Это дает несколько преимуществ. В «общем доступе» теперь отображается не только ссылка, но и название места и даже изображение, что дает получателям более четкое представление о том, что им предстоит увидеть. Теперь можно легко делиться местоположениями с избранными контактами напрямую через Direct Share или выбирать из сетки установленных приложений.