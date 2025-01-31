Google Maps пометила США как «чувствительную страну» после из-за решений Трампа

Опубликовано 31 января 2025, 01:301 мин.
Google Maps пометила США как «чувствительную страну» после из-за решений ТрампаИз-за смены названий в картах при Трампе
Google переклассифицировал США как «чувствительную страну» в своем картографическом сервисе, поставив ее в один ряд с такими государствами, как Китай и Россия, которых Google «отметила» в прошлом. Это изменение последовало за недавним указом президента страны Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в «Американский залив» и горы Денали в гору Мак-Кинли.
Согласно внутренним документам, попавшим в распоряжение CNBC, Google Maps обновили статус США в понедельник, дав сотрудникам срочное указание выполнить изменения в названиях. Переклассификация означает, что некоторые метки на картах в США теперь могут обрабатываться по-другому, в зависимости от страны из которой идет просмотр места.
Google заявила, что при обновлении географических названий она руководствуется «официальными правительственными источниками». Например, Мексиканский залив останется таким для пользователей из Мексики.